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Iker y Eneko Pou abren una tercera vía en Peña Santa, ‘Relampagu'

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18:00 - 20:00
Los hermanos Pou en la vía 'Relampagu'. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Iker eta Eneko Pouk hirugarren bide bat ireki dute Peña Santan, 'Relampagu'
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Última actualización

Tras 'Rayu' y 'Truenu' los hermanos Pou han abierto una tercera vía en Peña Santa (Picos de Europa), 'Relampagu'. La nueva ruta abierta tiene 600 metros y una dificultad aproximada de 8c.

Más deportes Deportes de montaña Hermanos Pou

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