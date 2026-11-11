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Iker y Eneko Pou abren una tercera vía en Peña Santa, ‘Relampagu'
Tras 'Rayu' y 'Truenu' los hermanos Pou han abierto una tercera vía en Peña Santa (Picos de Europa), 'Relampagu'. La nueva ruta abierta tiene 600 metros y una dificultad aproximada de 8c.
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