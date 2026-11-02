Antonelli, historiako Bat Formulako txapeldun gazteena
20 urte, bi hilabete eta zazpi egunekin, italiarrak Sebastian Vettel alemaniarrak zuen errekorra hobetu du, hiru urte baino gehiagotan.
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) pilotua Bat Formularen historiako munduko txapeldun gazteena da igandeaz geroztik; izan ere, 20 urte, bi hilabete eta zazpi egunekin, Sebastian Vettel alemaniarrak zuen errekorra hiru urte baino gehiagotan hobetu du.
Italiarra hirugarren geratu da Mexiko Hiriko Sari Nagusian, Hamiltonen (2.) eta Verstappenen (1.) atzetik.
Vettelek 2010ean lortu zuen lehen aldiz Munduko Txapelketa Red Bull taldearekin, Abu Dabin, 23 urte eta 134 egun zituenean. Orduan, alemaniarrak Lewis Hamiltoni kendu zion ohorea. Hark 2008an eskuratu zuen errekorra, 23 urte eta 300 egun zituela, estreinakoz nagusitu zenean. Ondoren, beste hirutan izan zen munduko onena.