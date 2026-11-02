Automobilismoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Antonelli, historiako Bat Formulako txapeldun gazteena

20 urte, bi hilabete eta zazpi egunekin, italiarrak Sebastian Vettel alemaniarrak zuen errekorra hobetu du, hiru urte baino gehiagotan.

FOTODELDÍA AMDEP5685. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 01/11/2026.- El italiano Kimi Antonelli de Mercedes celebra tras proclamarse nuevo campeón del mundo de Fórmula Uno, al acabar tercero este domingo en el Gran Premio de Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México (México). EFE/ Jose Mendez
Andrea Kimi Antonelli munduko titulua ospatzen. EFE
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) pilotua Bat Formularen historiako munduko txapeldun gazteena da igandeaz geroztik; izan ere, 20 urte, bi hilabete eta zazpi egunekin, Sebastian Vettel alemaniarrak zuen errekorra hiru urte baino gehiagotan hobetu du.

Italiarra hirugarren geratu da Mexiko Hiriko Sari Nagusian, Hamiltonen (2.) eta Verstappenen (1.) atzetik.

Vettelek 2010ean lortu zuen lehen aldiz Munduko Txapelketa Red Bull taldearekin, Abu Dabin, 23 urte eta 134 egun zituenean. Orduan, alemaniarrak Lewis Hamiltoni kendu zion ohorea. Hark 2008an eskuratu zuen errekorra, 23 urte eta 300 egun zituela, estreinakoz nagusitu zenean. Ondoren, beste hirutan izan zen munduko onena.  

 

Kirol gehiago 1 Formula

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X