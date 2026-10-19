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Carlota Cigandak bosgarren postua lortu du Shanghain
Golf-jokalari nafarrak 282 kolpe egin ditu, Rouning Yin irabazleak baino bost gehiago.
Carlota Ciganda golflari nafarra bosgarren geratu da Shangaiko Buick txapelketan, LPGA zirkuituan. Denboraldiko emaitzarik onenetakoa eskuratu du Asiako birako proba honetan.
Cigandak 70 kolpeko (-2) txartelarekin itxi du lehia, eta guztira, 282 egin ditu (-6), Ruoning Yin irabazleak baino bost gehiago. Azken jardunaldian, Yin izan zen onena, Hye-Jin Choi (278) hegokorearrari garaipena kendu eta Shanghain bigarren aldiz irabazi zion. 2024an ere hark eskuratu zuen garaikurra.
Iruñeko kirolariak bi birdie lortu zituen, 14. eta 18. zuloetan, eta par egin zuen gainerakoetan.
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