Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Rahmek irabazi du Abu Dabin eta Europako zirkuituko arrakasta dastatu du berriz
Tyrrell Hatton ingelesa bi kolpegatik gainditu du, eta McIlroy laugatik.
Jon Rahm euskal golf-jokalariak garaipena lortu du DP World Tourrean, lau urte geroago, Abu Dabiko txapelketa irabazi ostean, Rory McIlroy iparirlandarraren bultzadari aurre eginez.
LIV Golfeko ibilbidea bukatu zenetik izan duen lehen proban, Rahm garaipenaren bidera itzuli da 2022ko azaroan lortu zuen titulu bera eskuratuz.
Tyrrell Hatton ingelesa bi kolpegatik garaitu du, eta McIlroy laugatik.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
LIV Golf zirkuituak amaiera iragarri du arazo ekonomikoengatik
ZUZENEAN
Duela min.
Antonelli, historiako Bat Formulako txapeldun gazteena
ZUZENEAN
Duela min.
Mikel Zabalza nafarra eta Mikel Saez de Urabain gipuzkoarra, Jugal II mendira igotzen lehenak
ZUZENEAN
Duela min.
2027ko Dakar rallya Portugalen abiatuko da eta Maroko zeharkatuko du
ZUZENEAN
Duela min.
Punta Galea Big Wave Challenge aurkeztu dute Getxon
ZUZENEAN
Duela min.
Carlota Cigandak bosgarren postua lortu du Shanghain
ZUZENEAN
Duela min.
Carlota Cigandak bosgarren postuan hasi du Asiako bira Shanghain
ZUZENEAN
Duela min.
Felix Iñurrategiren omenezko murala egin dute Aretxabaletan
ZUZENEAN
Duela min.
1 Formula Afrikara itzuliko da: Sari Nagusi bat egingo da Ruandan, 2030etik aurrera
Gehiago ikusi