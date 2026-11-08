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Rahmek irabazi du Abu Dabin eta Europako zirkuituko arrakasta dastatu du berriz

Tyrrell Hatton ingelesa bi kolpegatik gainditu du, eta McIlroy laugatik.

(Foto de ARCHIVO) Jon Rahm Henning Von Jagow / Zuma Press / Europa Press 16/9/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Rahm beste lehiaketa batean. Artxiboko argazkia: Europa Press
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Jon Rahm euskal golf-jokalariak garaipena lortu du DP World Tourrean, lau urte geroago, Abu Dabiko txapelketa irabazi ostean, Rory McIlroy iparirlandarraren bultzadari aurre eginez.

LIV Golfeko ibilbidea bukatu zenetik izan duen lehen proban, Rahm garaipenaren bidera itzuli da 2022ko azaroan lortu zuen titulu bera eskuratuz.

Tyrrell Hatton ingelesa bi kolpegatik garaitu du, eta McIlroy laugatik.

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