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Punta Galea Big Wave Challengea aurkeztu dute Getxon

Iragarkia
18:00 - 20:00

Punta Galea Big Wave Challengearen aurkezpena. Irudia: Pankra Nieto | Getxoko Udala

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Azken eguneratzea

Olatu Handien Txapelketa Galeara itzuliko da azaroaren 1etik apirilaren 30era bitarteko epean jokatuko den edizio honetan. Txapelketak olatu handien espezialitateko munduko surflari onenak bilduko ditu.

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