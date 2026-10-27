Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Punta Galea Big Wave Challengea aurkeztu dute Getxon
Olatu Handien Txapelketa Galeara itzuliko da azaroaren 1etik apirilaren 30era bitarteko epean jokatuko den edizio honetan. Txapelketak olatu handien espezialitateko munduko surflari onenak bilduko ditu.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Carlota Cigandak bosgarren postua lortu du Shanghain
ZUZENEAN
Duela min.
Carlota Cigandak bosgarren postuan hasi du Asiako bira Shanghain
ZUZENEAN
Duela min.
Felix Iñurrategiren omenezko murala egin dute Aretxabaletan
ZUZENEAN
Duela min.
1 Formula Afrikara itzuliko da: Sari Nagusi bat egingo da Ruandan, 2030etik aurrera
ZUZENEAN
Duela min.
Egoitz Bijueska skaterrak bigarrenez irabazi du Munduko Txapelketa
ZUZENEAN
Duela min.
Ariane Toro judoka, Munduko Txapelketatik bueltan: “Lortutako zilarra ametsa da"
ZUZENEAN
Duela min.
Jon Rahmek ez du LIV Golf zirkuituan jarraituko
ZUZENEAN
Duela min.
Jannik Sinnerrek ez du partidarik jokatuko 2027ra arte, belaunean duen lesioagatik
ZUZENEAN
Duela min.
Rahmek ez du Espainiako Golf Irekia jokatuko
Gehiago ikusi