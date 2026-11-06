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LIV Golf zirkuituak amaiera iragarri du arazo ekonomikoengatik

Finantza-babes faltaz gain, munduko jokalari onenek txapelketa utzi izanak eragina izan du erabaki hori hartzeko orduan.

(Foto de ARCHIVO) Jon Rahm of Legion XIII team gestures during day four of the LIV Golf Andalucia at Golf Club Royal of Valderrama on June 7, 2026 in Cadiz, Spain. Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press 07/6/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Jon Rahmen artxiboko irudia.
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LIV Golf orain dela bost urte sortutako zirkuitu saudiarabiarrak ez duela martxan jarraituko iragarri du ostegun honetan. Batetik, babes ekonomikoa galdu du, eta, bestetik, munduko jokalaririk onenek ez jarraitzeko erabakia hartu dute.

Saudi Arabiako Inbertsio Publikoko Funtsak (PIF) finantzatuta sortu zen zirkuitua, baina ia hondoratuta geratu zen inbertsio hori bertan behera geratu zenean. Ondoren, BC Partners Credit erakundeak 300 milioi dolarreko finantzaketa potentziala eskaini zion. Dena den, proiektua ez dela bideragarria iragarri du orain LIV Golfek, "operazioak modu ordenatuan eteteko trantsizioa hasteko asmoa" azalduta.

Gainera, golf jokalari nagusiek zirkuitua uztea erabaki dute. Hauek dira horietako batzuk: Jon Rahm, Sergio Garcia, David Puig, Tyrrell Hatton, Louis Oosthuizen, Ian Poulter, Brooks Koepka eta Patrick Reed.

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