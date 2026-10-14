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Felix Iñurrategiren omenezko murala egin dute Aretxabaletan

Iragarkia
Felix-iñurrategiren-omenezko-murala-Aretxabaletan
18:00 - 20:00
Felix Iñurrategiren omenez Aretxabaletan (Gipuzkoa) margotutako murala. Irudia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskal alpinista handienetako bati eskainitako murala aurkeztu dute Aretxabaletan. Felix Iñurrategik, bere anaia Albertorekin batera, 14 zortzimilatik 12 igo zituen, inolako oxigeno artifizialaren laguntzarik gabe. Felix 33 urterekin hil zen, 2000. urtean, Gasherbrum mendia jaisten ari zela.

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