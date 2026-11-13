Reala vs Athletic
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Egiguren: “Emozioak kudeatu eta gugan zentratu behar gara"

Iragarkia
Intza Egiguren
18:00 - 20:00
Intza Egiguren. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realeko jokalariak igandean Athleticen aurka jokatuko duten euskal derbiaz hitz egin du, F Moeve Ligako 11. jardunaldian.

Futbola Real Sociedad Emakume kirolariak Moeve F Liga Euskal Derbia

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