Reala vs Rayo (1-1)
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Aihen Muñoz: “Gure lana oso ondo egin dugu"

Iragarkia
Aihen Muñoz Reala
18:00 - 20:00
Aihen Muñoz, Realeko jokalaria. Irudia: EITB.
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak 1-0 irabazi dio Rayo Vallecanori Anoetan, Oskarssonek egindako golari esker. 

Futbola Real Sociedad EA Sports Liga

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