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Aramburu: “Erronka polita dugu talde handi baten aurka, eta selekzio bezala hazten jarraitzeko erabiliko dugu”

Iragarkia
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

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Jon Mikel Aramburuk, Caracasen jaioa eta Realeko jokalaria, Euskal Selekzioaren aurka jokatuko du Venezuelako Selekzioarekin. Txikitatik, euskal jatorria duela gogorarazi izan dio aitak, eta "partida polita eta hunkigarria" izango dela esan du, baina irabaztea espero du, "selekzio gisa hazten jarraitzeko". (Bideoa, espainolez)

Euskal Selekzioa Futbola Real Sociedad

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