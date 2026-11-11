Barrenek lesio “larria” du, eta ebakuntza egingo diote
Realak igandean Anoetan Rayo Vallecanori irabazi zion partidan, jokalari donostiarrak berdegunea utzi behar izan zuen, lesionatuta; Realak iragarri du futbolariak “lesio larria” duela “eskuineko muskulatura iskiosuralaren tendoian”.
Ander Barrenetxea Realeko jokalariak lesio “larria” du, eta ebakuntza egingo diote, asteazkenean Donostiako klubak iragarri duenez. Realak igandean Anoetan Rayo Vallecanori irabazi zion partidan, jokalari donostiarrak berdegunea utzi behar izan zuen, lesionatuta. Realak adierazi du futbolariak “lesio larria” duela “eskuineko muskulatura iskiosuralaren tendoian”.
2026-2027 denboraldian, Realak, EA Sports Ligan, hamabi partida jokatu ditu, eta Barrene hamaikatan aritu da eta zortzitan hasierako hamaikakoan sartu ere. Gipuzkoar hegalekoak, orain arte, bi gol lortu ditu. Europa Ligari dagokionez, Rino Matarazzo entrenatzaileak hiru partidatan baliatu du Barrenetxea; euskal taldeak lau partida daramatza txapelketan.
Igandean, lesioa izan zuen partidan, Barrenetxea gakoetakoa izan zen Realak hiru puntuak eskuratzeko; izan ere, jokaldi bikain batean, neurketa erabaki zuen golaren pasea eman zion Orri Oskarssoni.