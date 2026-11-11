Realak bi goleko errentarekin lur hartu du Istanbulen, final-laurdenetarako txartela lortzeko
Talde txuri-urdina bolada onean heltzen da itzuliko norgehiagokara; izan ere, zazpi neurketa galdu gabe daramatza, tartean morala areagotzeko balio izan duten garaipenekin. Kanporaketa bideratua dago, baina inola ere ez erabakita.
Reala Europa Kopako final-laurdenetan sartzen saiatuko da asteazken honetan, eta, horretarako, joaneko partidan Donostian lortutako bi goleko errenta defendatu beharko du Istanbulen, Fenerbahçe talde turkiarraren aurka.
Donostiarrak unerik gozoenean iritsiko dira partida horretara, gorabehera handiko denboraldi hasiera baten ondoren, taldearen aukeren inguruan zalantza asko sortu zituzten porrotekin.
Irailaren hasieran, Chelsearen aurkako Txapeldunen Ligako multzoen faserako txartela galtzea izan zen unerik zailena, aldi berean entrenatzaileak ustekabean taldea utzi baitzuen, eta Gorka Alvarez egungo prestatzaileak hartu zuen ardura.
Orain, zazpi neurketa galdu gabe eta morala areagotzeko balio izan duten garaipenekin, duela hiru aste Bartzelonaren aurka (2-1) eta asteburuan gipuzkoarren arteko derbian, Eibarren (1-2), Realak konfiantza handiarekin helduko dio berriro Europako txapelketari, bideratuta dagoen kanporaketa batean, baina inola ere ez erabakita.
Ainhoa Marin, taldeko golegile nagusia, izango da txuri-urdinen itxaropen nagusia Chobani Stadyumu futbol-zelaian, Fenerbahçeko gizonezkoen partidak hartzen dituen estadioan.
Gorka Alvarez Realaren entrenatzailearen ustez, "defentsako sendotasunetik atea hutsean mantentzea" izango da neurketako "gakoa". Alvarezek "oso motibatuta" ikusten ditu bere jokalariak lehia horretarako, eta taldea Fenerbahçeren zelaian "handi egitea" espero du.