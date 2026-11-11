Europa Cup
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Final-laurdenetarako sailkapena lorpen “ikaragarria" dela nabarmendu dute Gorka Alvarezek eta Maria Molinak

Iragarkia
Gorka-Alvarez-Maria-Molina-declaraciones-Estambul
18:00 - 20:00

Gorka Alvarez Realeko entrenatzailea eta Maria Molina atzelari txuri-urdina, Istanbulen. Irudia: Reala

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gorka Alvarez Realeko entrenatzailea eta Maria Molina talde txuri-urdineko atzelaria oso pozik agertu dira Europa Kopako final-laurdenetarako sailkapena lortu dutelako, Fenerbahçe talde turkiarrari 0-2 irabazita Istanbulen.

Futbola Real Sociedad Emakume kirolariak UEFA Europa Cup

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X