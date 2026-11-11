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Final-laurdenetarako sailkapena lorpen “ikaragarria" dela nabarmendu dute Gorka Alvarezek eta Maria Molinak
Gorka Alvarez Realeko entrenatzailea eta Maria Molina talde txuri-urdineko atzelaria oso pozik agertu dira Europa Kopako final-laurdenetarako sailkapena lortu dutelako, Fenerbahçe talde turkiarrari 0-2 irabazita Istanbulen.
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