Real Sociedad vs Athletic
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Egiguren: “Hay que gestionar las emociones y centrarnos en nosotras"

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Intza Egiguren
18:00 - 20:00
Intza Egiguren. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Egiguren: "Emozioak kudeatu eta gugan zentratu behar gara"
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La jugadora de la Real Sociedad ha hablado sobre el derbi vasco del domingo ante el Athletic Club, en la 11ª jornada de la Liga F Moeve.

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