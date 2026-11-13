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Egiguren: “Hay que gestionar las emociones y centrarnos en nosotras"
Euskaraz irakurri: Egiguren: "Emozioak kudeatu eta gugan zentratu behar gara"
La jugadora de la Real Sociedad ha hablado sobre el derbi vasco del domingo ante el Athletic Club, en la 11ª jornada de la Liga F Moeve.
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