Eibar

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Amaia Gorostizak ez du Eibarren presidentea izaten jarraituko

Klub armaginak zehaztu duenaren arabera, Administrazio Kontseiluak aldaketa ordenatua bultzatuko du, Jon Ander Ulaziaren gidaritzapean, 2027an egungo agintaldia amaitu arte.

Amaia Gorostiza zuzendaritza batzordearekin, Ipuruan. Argazkia: SD Eibar

Amaia Gorostiza zuzendaritza batzordearekin, Ipuruan. Argazkia: SD Eibar

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Amaia Gorostizak Eibar Kirol Elkartearen presidentea izateari utziko dio, hamar urteren ostean. Talde armaginak astelehenean iragarri duenez, Jon Ander Ulaziak hartuko du orain ardura. 

Argitaratutako oharraren arabera, Administrazio Kontseiluak "Amaia Gorostizak klubean hamar urtez erakutsitako ardura" eskertu dio, "egindako lanak utzitako arrasto sakona" nabarmentzeaz gain.

Egungo Kontseiluak 2027ra arte eutsiko dio lanari, aurreikusitako agintaldia amaitu arte, alegia.

Futbola SD Eibar Hypermotion Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X