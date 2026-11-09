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Amaia Gorostizak ez du Eibarren presidentea izaten jarraituko
Klub armaginak zehaztu duenaren arabera, Administrazio Kontseiluak aldaketa ordenatua bultzatuko du, Jon Ander Ulaziaren gidaritzapean, 2027an egungo agintaldia amaitu arte.
Amaia Gorostizak Eibar Kirol Elkartearen presidentea izateari utziko dio, hamar urteren ostean. Talde armaginak astelehenean iragarri duenez, Jon Ander Ulaziak hartuko du orain ardura.
Argitaratutako oharraren arabera, Administrazio Kontseiluak "Amaia Gorostizak klubean hamar urtez erakutsitako ardura" eskertu dio, "egindako lanak utzitako arrasto sakona" nabarmentzeaz gain.
Egungo Kontseiluak 2027ra arte eutsiko dio lanari, aurreikusitako agintaldia amaitu arte, alegia.
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