Reala vs Rayo Vallecano
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Matarazzo: “Garrantzitsua da partidu sorta hau indartsu amaitzea"

Iragarkia
Matarazzo
18:00 - 20:00
Pellegrino Matarazzo. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realeko entrenatzaileak igandean Rayo Vallecanoren aurka Anoetan jokatuko duten partidaz hitz egin du. Oyarzabal gaixorik dagoela ere aipatu du, baina partidarako prest egotea espero duela.

Futbola Pellegrino Matarazzo Real Sociedad EA Sports Liga

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