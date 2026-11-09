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Ainoa Campo sobre el choque frente la Fenerbahçe: “No va ser un partido fácil, ninguno lo es"

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Ainoa-Campo-jugadora-Real-Sociedad
18:00 - 20:00
Ainoa Campo, jugadora de la Real Sociedad, en Zubieta. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Gorka Alvarezen prentsaurrekoa Fenerbahçe-Reala Europa Kopako partidaren atarian
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

La jugadora de la Real Sociedad, Ainoa Campo, se ha referido a su próximo rival, el Fenerbahçe turco. El equipo txuri-urdin disputará el miércoles el choque de vuelta de los octavos de final de la Women's Europa Cup en Turquía tras haber ganado por 2-0 en la ida.

Fútbol Zubieta Real Sociedad Mujeres deportistas UEFA Europa Cup

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