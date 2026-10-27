REAL-Fenerbahçe
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Quiñones: “Fenerbahçek jokalari garrantzitsuak ditu, baina Reala gainetik ikusten dut”

Iragarkia
18:00 - 20:00
Mariasun Quiñones, Ankaran.
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Mariasun Quiñones atezaina Ankaran (Turkia) jokatzen ari da pasa den urtetik, Fomget taldean. Realak Fenerbahçeren aurka jokatuko du bihar eta hondarribiarrarengana jo dugu iritzi bila. Kontatu digunez bertako futbola “oso bizkorra” da, baina “Realak futbol politagoa eta asoziatiboagoa” egiten duela ere azaldu du.

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