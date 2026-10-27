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Quiñones: “La Real tiene un fútbol más bonito y asociativo, pero Fenerbahçe va a ir a competir y son muy físicas”

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18:00 - 20:00
Mariasun Quiñones, Ankaran.
Euskaraz irakurri: Quiñones: “Fenerbahçek jokalari garrantzitsuak ditu, baina Reala gainetik ikusten dut”
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Última actualización

La guardameta Mariasun juega actualmente en en el Fomget de Ankara (Turquía). La Real juega mañana contra el Fenerbahçe y hemos acudido a la hondarribiarra en busca de opinión. Nos cuenta que el fútbol de allí es "muy rápido", pero también explica que "la Real hace un fútbol más bonito y asociativo".

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Fútbol Real Sociedad Mujeres deportistas UEFA Europa Cup 2026-2027

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