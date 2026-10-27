Quiñones: “La Real tiene un fútbol más bonito y asociativo, pero Fenerbahçe va a ir a competir y son muy físicas”

La guardameta Mariasun juega actualmente en en el Fomget de Ankara (Turquía). La Real juega mañana contra el Fenerbahçe y hemos acudido a la hondarribiarra en busca de opinión. Nos cuenta que el fútbol de allí es "muy rápido", pero también explica que "la Real hace un fútbol más bonito y asociativo".