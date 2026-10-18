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Realak ezustekoa eman du berriz Bartzelonaren aurka (2-1)
Realak Bartzelona garaitu du F Moeve Ligako 7. jardunaldian. Ezustekoa eman du aurreko denboraldian ere etxean mendean hartu zuen aurkari beraren aurka, eta, horrela, jaitsiera postuetatik atera da Cecilia Marcosek eta Ainhoa Marinek sartutako golei esker.
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