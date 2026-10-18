F Moeve Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Realak ezustekoa eman du berriz Bartzelonaren aurka (2-1)

Iragarkia
SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 18/10/2026.- Las jugadoras de la Real Sociedad, celebran el tanto de su compañera Cecilia Marcos Nabal ante el Barcelona durante el partido correspondiente a la séptima jonada de la Primera División femenina disputado este domingo en el estadio Izan en Zubieta. EFE/Javi Colmenero
18:00 - 20:00

Realeko jokalariak, gol bat ospatzen. Argazkia: EFE

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak Bartzelona garaitu du F Moeve Ligako 7. jardunaldian. Ezustekoa eman du aurreko denboraldian ere etxean mendean hartu zuen aurkari beraren aurka, eta, horrela, jaitsiera postuetatik atera da Cecilia Marcosek eta Ainhoa Marinek sartutako golei esker.

Futbola Real Sociedad Emakume kirolariak Golak Moeve F Liga FC Bartzelona

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X