MALAGA - REALA (2-5)
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Aihen: “Erritmo handiarekin aritu gara, eta erasoan oso partida ona egin dugu”

Iragarkia
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Aihen Muñoz pozarren agertu da, Realak Malagari 2-5 irabazi eta gero, EA Sports Ligako 9. jardunaldiko partidan.

Futbola EA Sports Liga Real Sociedad

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X