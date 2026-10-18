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Aihen: “Erritmo handiarekin aritu gara, eta erasoan oso partida ona egin dugu”
Aihen Muñoz pozarren agertu da, Realak Malagari 2-5 irabazi eta gero, EA Sports Ligako 9. jardunaldiko partidan.
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