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Resumen del partido Lillestrom-Real Sociedad (0-6)
Euskaraz irakurri: Bideoa: Lillestrom-Reala Europa Ligako partidaren laburpena (0-6)
La Real Sociedad se ha impuesto al Lillestrom por un rotundo 0-6 en un partido marcado por la efectividad visitante en el área contraria en ambas mitades del partido. El conjunto txuri-urdin ha liquidado al conjunto entrenado por el padre de Martin Odegaard en la primera mitad.
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