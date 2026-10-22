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Resumen del partido Lillestrom-Real Sociedad (0-6)

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Lillestrom (Norway), 22/10/2026.- during the UEFA Europa League soccer match between Lillestrom and Real Sociedad at Arasen in Lillestrom, Norway, 22 October 2026. (Noruega) EFE/EPA/Jonas Been Henriksen NORWAY OUT
18:00 - 20:00
Los jugadores de la Real celebran uno de sus seis tantos. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Lillestrom-Reala Europa Ligako partidaren laburpena (0-6)
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Última actualización

La Real Sociedad se ha impuesto al Lillestrom por un rotundo 0-6 en un partido marcado por la efectividad visitante en el área contraria en ambas mitades del partido. El conjunto txuri-urdin ha liquidado al conjunto entrenado por el padre de Martin Odegaard en la primera mitad. 

Fútbol UEFA Europa League Pellegrino Matarazzo Real Sociedad Mikel Oyarzabal

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