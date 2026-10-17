Malaga vs Reala
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Matarazzo: “Aurrekoetan bi aurpegiak erakutsi ditugu, biharkoa aurpegi ona eraskusteko eguna da"

Iragarkia
Rino Matarazzo
18:00 - 20:00
Rino Matarazzo. Imagen: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realeko entrenatzaileak donsotiarrek Malagaren aurka jokatuko diuten partidaren inguruan aritu da. Realak igandean du hitzordua, 18:30ean, Rosaledan.

Futbola Pellegrino Matarazzo Real Sociedad EA Sports Liga

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