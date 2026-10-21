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Zubeldia: “Europan ez ditugu nahi genituen emaitzak lortu, bihar daukagu salto hori emateko aukera”
Realak Lillestromen aurka jokatuko du bihar Europa Ligan. Norvegian egin duten prentsaurrekoan, Igor Zubeldiak azaldu du Lillestrom talde azkarra dela oro har, baina beraiek beraien lana egiten badute “asko irabazita” dutela.
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