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Saint-Gilloise vs Reala neurketaren laburpena (1-1)

Iragarkia
Leuven (Belgium), 15/10/2026.- Darius Olaru of Union SG, Sergio Gomez of Real Sociedad and Mateo Biondic of Union SG in action during the UEFA Europa League Matchday 2 game between Union SG and Real Sociedad, in Leuven, Belgium, 15 October 2026. (Bélgica) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS
18:00 - 20:00

Sergio Gomez, Lovainan jokatutako partidan. Argazkia: EFE

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Realak aukera berri baten zain egon beharko du Europa Ligako aurtengo edizioan bere lehen garaipena lortzeko; izan ere, Saint-Gilloisek azken hasperenean berdindu du norgehiagoka  (1-1). Turrientesek bigarren zatiko lehen minutuan sartutako golak talde donostiarra aurretik jarri du, baina Keitak banakoa egin du.

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