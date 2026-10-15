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Saint-Gilloise vs Reala neurketaren laburpena (1-1)
Realak aukera berri baten zain egon beharko du Europa Ligako aurtengo edizioan bere lehen garaipena lortzeko; izan ere, Saint-Gilloisek azken hasperenean berdindu du norgehiagoka (1-1). Turrientesek bigarren zatiko lehen minutuan sartutako golak talde donostiarra aurretik jarri du, baina Keitak banakoa egin du.
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