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Sergio Gomez Saint-Gilloiseren aurkako partidari buruz: “Oso neurketa berezia izango da niretzat"
Reala Belgikan da Union Saint-Gilloise talde arriskutsuaren aurka jokatzeko. Partida aurreko prentsaurrekoan, Sergio Gomez jokalari txuri-urdinak Anderlechten eman zuen denboraldia (21/22) gogorarazi du.
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