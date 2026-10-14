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Sergio Gomez Saint-Gilloiseren aurkako partidari buruz: “Oso neurketa berezia izango da niretzat"

Iragarkia
Sergio-Gomez-Union Saint-Gilloise-Europa-League
18:00 - 20:00

Sergio Gomez Realeko jokalaria, Union Saint-Gilloise talde belgikarraren aurkako Europa Ligako partidaren atariko prentsaurrekoan. Irudia: EITB

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E. L. H. | KIROLAK EITB

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Reala Belgikan da Union Saint-Gilloise talde arriskutsuaren aurka jokatzeko. Partida aurreko prentsaurrekoan, Sergio Gomez jokalari txuri-urdinak Anderlechten eman zuen denboraldia (21/22) gogorarazi du.

Futbola UEFA Europa Liga Real Sociedad

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