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Beñat Turrientes: “Pena izan da, hiru puntuak merezi genituelako"
Beñat Turrientes Realeko jokalariak ezin izan du bere etsipena ezkutatu, Union Saint-Gilloise talde belgikarraren zelaian berdinketa (1-1) bildu ondoren.
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