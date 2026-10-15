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Beñat Turrientes: “Pena izan da, hiru puntuak merezi genituelako"

Iragarkia
Beñat-Turrientes-Saint-Gilloise 1-Real-Sociedad1-Europa-Eaguee
18:00 - 20:00

Beñat Turrientes Realeko jokalaria, Lovainan jokatutako partidaren ostean. Irudia: EITB

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Azken eguneratzea

Beñat Turrientes Realeko jokalariak ezin izan du bere etsipena ezkutatu, Union Saint-Gilloise talde belgikarraren zelaian berdinketa (1-1) bildu ondoren.

Futbola UEFA Europa Liga Pellegrino Matarazzo Real Sociedad

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