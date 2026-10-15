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Realaren zaleak, Union Saint-Gilloiseren aurkako partidaz gozatzeko prest, Lovainan

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AFIZIONATUAK LOVAINAN
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

500 zale baino gehiago daude Lovainan Realak 18:45ean Europa Ligako bigarren jardunaldian jokatuko duen partidaz gozatzeko. 

UEFA Europa Liga Futbola Real Sociedad

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