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Resumen del partido Saint-Gilloise-Real Sociedad (1-1)

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Leuven (Belgium), 15/10/2026.- Darius Olaru of Union SG, Sergio Gomez of Real Sociedad and Mateo Biondic of Union SG in action during the UEFA Europa League Matchday 2 game between Union SG and Real Sociedad, in Leuven, Belgium, 15 October 2026. (Bélgica) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS
18:00 - 20:00
Sergio Gómez durante el partido en Lovaina. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Saint-Gilloise-Reala Europa Ligako partidaren laburpena (1-1)
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Última actualización

La Real deberá esperar a una nueva oportunidad para estrenar su casillero de victorias en al presente edición de la Liga Europa, tras dejar escapar en el último suspiro (1-1) un triunfo que ha acariciado en su visita al campo del Saint-Gilloise gracias a un gol de Beñat Turrientes en el primer minuto de la segunda mitad.

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