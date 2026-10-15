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Resumen del partido Saint-Gilloise-Real Sociedad (1-1)
Euskaraz irakurri: Bideoa: Saint-Gilloise-Reala Europa Ligako partidaren laburpena (1-1)
La Real deberá esperar a una nueva oportunidad para estrenar su casillero de victorias en al presente edición de la Liga Europa, tras dejar escapar en el último suspiro (1-1) un triunfo que ha acariciado en su visita al campo del Saint-Gilloise gracias a un gol de Beñat Turrientes en el primer minuto de la segunda mitad.
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