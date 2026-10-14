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Erik Bretos: “Ez da erraza izango, Union Saint-Gilloise talde indartsua eta fisikoa da"
Realaren futbol zuzendariak, Erik Bretosek, talde txuri-urdinak ostegunean Europa Ligan izango duen aurkaria aztertu du, Union Saint-Gilloise, alegia. Realak, Bournemouthen aurka Anoetan galdu ostean, Belgikara egingo du bidaia, irabaztera behartuta.
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