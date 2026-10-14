Europa Liga
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Erik Bretos: “Ez da erraza izango, Union Saint-Gilloise talde indartsua eta fisikoa da"

Iragarkia
Erik-Bretos-ST. GILLOISE-REAL SOCIEDAD-Europa-League
18:00 - 20:00

Erik Bretos, Realaren futbol zuzendaria, Zubietan, Lovainara abiatu aurretik. Irudia: EITB

KIROLAK EITB LOGO

E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realaren futbol zuzendariak, Erik Bretosek, talde txuri-urdinak ostegunean Europa Ligan izango duen aurkaria aztertu du, Union Saint-Gilloise, alegia. Realak, Bournemouthen aurka Anoetan galdu ostean, Belgikara egingo du bidaia, irabaztera behartuta.

Futbola Zubieta UEFA Europa Liga Pellegrino Matarazzo Real Sociedad

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