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Matarazzo: “Ez nago sailkapenari begira"
Realak EA Sports Ligako 8. jardunaldiko partida jokatuko du igandean, Anoetan, Coruñako Deportivoren aurka.
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