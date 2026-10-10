REALA VS DEPORTIVO

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Matarazzo: “Ez nago sailkapenari begira"

Iragarkia
Rino Matarazzo prentsaurrekoa
18:00 - 20:00
Rino Matarazzo. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak EA Sports Ligako 8. jardunaldiko partida jokatuko du igandean, Anoetan, Coruñako Deportivoren aurka.

Futbola Pellegrino Matarazzo Real Sociedad EA Sports Liga

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