Sansek laugarren partida jarraian galdu du (4-1)
Celta Fortuna oso nagusi izan da Vigon jokatutako neurketan.
Sansek porrot argia jaso du Celta Fortunari Hypermotion Ligako 9. jardunaldian egindako bisitan (4-1). Etxeko taldeak lau jardunaldi zeramatzaten garaipenik lortu gabe eta bolada hori etetea lortu dute, Sanseren zoritxarrerako.
Etxeko taldeak aurrea hartu du markagailuan, Angel Arcosek 12. minutuan falta jaurtiketa ikusgarri batekin egindako golari esker.
Partidako lehen ordu erdia beteta, Celtak bigarrena sartu du, penaltiz.
3-0ekoa atsedenaldiaren atarian iritsi da.
Aldageletatik bueltan, Celtak nagusi izaten jarraitu du, eta nagusitasun horrek bere saria izan du laugarren gola sartuta.
Txuri-urdinek emaitza nolabait itxuratu dute amaierarako hiru minuturen faltan gola eginda (4-1).