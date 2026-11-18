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Unai Marrero: “Atezain gaztea naiz, baina anbizio handia dut”
Unai Marrero Realeko atezainak hedabideen aurrean hitz egin du, aurretik dituzten partiden inguruan eta bere egoeraz. Lanean gogor ari dela azpimarratu du.
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