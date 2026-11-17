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Aihen Muñoz: “Racingek kalitate handiko jokalariak ditu, partida zaila izango da”
Aihen Muñoz Realeko jokalariak Racingen kontrako ligako partidaz hitz egin du prentsaurrekoan. Zelaian nola sentitzen den ere azaldu du, denbora luzez jokatu gabe egon ostean.
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