¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Matarazzo: “No estoy mirando la clasificación"
Euskaraz irakurri: Matarazzo: "Ez nago sailkapenari begira"
La Real Sociedad jugará el domingo en Anoeta el partido correspondiente a la 8ª jornada de la Liga EA Sports ante el Deportivo de La Coruña.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Aramburu se lesiona en el sóleo y deja a la Real sin laterales derechos
EN DIRECTO
Hace min.
Carlos Soler: “Oyarzabal es un jugador clave, la estrella de nuestro equipo, el capitán, el guía"
EN DIRECTO
Hace min.
Jon Martin, entre los 20 finalistas para el ‘Golden Boy’
EN DIRECTO
Hace min.
Nerea Eizagirre otorga a la Real Sociedad su primera victoria en la Liga F Moeve, ante el Valencia (0-1)
EN DIRECTO
Hace min.
El Sanse no puede mantener su ventaja de dos goles, y cae ante el Granada en el tiempo de prolongación (2-3)
EN DIRECTO
Hace min.
Gorka Álvarez: “Afrontamos con ilusión la eliminatoria contra el Fenerbahce”
EN DIRECTO
Hace min.
Fenerbachçe, rival de la Real Sociedad en octavos de final de la Europa Cup
EN DIRECTO
Hace min.
Ainoa Campo: “La victoria es ese punto que nos faltaba; tenemos que disfrutarla mucho”
EN DIRECTO
Hace min.
Goles del partido de vuelta entre la Real y el Hearts (4-0)
Cargar más