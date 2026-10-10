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Matarazzo: “No estoy mirando la clasificación"

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Rino Matarazzo prentsaurrekoa
18:00 - 20:00
Rino Matarazzo. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Matarazzo: "Ez nago sailkapenari begira"
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La Real Sociedad jugará el domingo en Anoeta el partido correspondiente a la 8ª jornada de la Liga EA Sports ante el Deportivo de La Coruña.

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