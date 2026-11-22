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Realak mendean hartu du Sevilla, lan handia eginda (1-0)
Claudia Florentinok bigarren zatian egindako golak hiru puntuak eman dizkio Realari Sevillaren aurkako neurketan, F Moeve Ligako 12. jardunaldian.
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