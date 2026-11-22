Realak porrot egin du Racingen aurka, bi gol sartu arren (3-2)
Racingek 3-2 menderatu du Reala Sardineron, 13. jardunaldiko partidan. Zabirik bi gol sartu ditu, eta Canalesek penaltiz egin du Santanderko taldearen hirugarrena. Oyarzabal eta Guedes izan dira txuri-urdinen golegileak.
Realak erreakzionatu egin du Racingen 2-0koaren aurrean, Oyarzabalen eta Guedesen golei esker. Hala ere, Canalesek penalti bat gauzatuta jarri ditu berriro etxekoak aurretik markagailuan.
Racing intentsitate handiz zelairatu da, eta Realak defentsan egindako bi akats baliatu ditu 9. minuturako 2-0 aurreratzeko. Zabirik egin du lehena, 6. minutuan, Iker Luquek egindako asistentzia bat baliatuta (1-0).
Handik gutxira, Zabirik bigarrena egin du, Remiroren huts bat aprobetxatuta (2-0).
Reala erreakzionatzen saiatu da, eta abaguneak sortu ditu, baina Agirrezabalak asmatu egin du. Etxeko taldea aldagelara 2 goleko errentarekin joango zela ematen zuenean, Oyarzabalek aldea murriztu du 47. minutuan (2-1), eta txuri-urdinei itxaropena itzuli die.
Racingek hobeto ekin dio partidari atsedenaldiaren ostean, eta abantaila handitzeko gertu egon da, baina Reala gero eta indartsuago agertu da minutuek aurrera egin ahala. 60.ean, Guedesek markagailua parekatu du jaurtiketa indartsu batekin (2-2), Gorrotxategiren eta Solerren laguntzarekin.
Hala ere, bisitarien pozak gutxi iraun du; izan ere, 65. minutuan, Remirok penaltia egin dio Zabiriri, eta Canalesek gola sartu du 68.ean.
Hortik aurrera, Reala berdinketaren bila abiatu da berriro, baina Racingek ere izan ditu aukerak. Iñigo Vicentek gertu izan du laugarren gola, baina txuri-urdinek baloia urrundu dute. Matarazzoren mutilek asko estutu dute azken minutuetan, eta Oyarzabalek buruz izan du azken aukera, baina errematea kanpora joan zaio. Markagailua ez da gehiago mugitu, eta Racing 3-2 nagusitu da.