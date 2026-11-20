Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Yangel Herrera, baja Realean lesioagatik
Erdilari venezuelarrak mina du ezker hankako soleoan eta eboluzioaren zain dago berriro jokatu ahal izateko.
Yangel Herrera ezin izango da Realarekin zelairatu; ezker hankako soleoan min hartuta dago, eta ezin izango du jokatu. Talde txuri-urdinak ohar labur batean azaldu dutenez, erdilariak asteartean pairatu zuen ezbehar fisiko hori, Venezuelak Errusiaren aurka jokatu zuen partidan. Talde gipuzkoarrak adierazi duenez, gaitzaren bilakaerak berak zehaztuko du noiz itzuli ahal izango den zelaira.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Unai Marrero: “Atezain gaztea naiz, baina anbizio handia dut”
ZUZENEAN
Duela min.
Aihen Muñoz: “Racingek kalitate handiko jokalariak ditu, partida zaila izango da”
ZUZENEAN
Duela min.
Cecilia: “Kolpe handia izan da taldearentzat"
ZUZENEAN
Duela min.
Gol zaparrada eta berdinketa Zubietan (2-2)
ZUZENEAN
Duela min.
Egiguren: “Emozioak kudeatu eta gugan zentratu behar gara"
ZUZENEAN
Duela min.
Final-laurdenetarako sailkapena lorpen “ikaragarria" dela nabarmendu dute Gorka Alvarezek eta Maria Molinak
ZUZENEAN
Duela min.
Realak Fenerbahçe gainditu du Istanbulen, eta final-laurdenetan da (0-2)
ZUZENEAN
Duela min.
Aramburu: “Erronka polita dugu talde handi baten aurka, eta selekzio bezala hazten jarraitzeko erabiliko dugu”
ZUZENEAN
Duela min.
Barrenek lesio “larria” du, eta ebakuntza egingo diote
Gehiago ikusi