Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Matarazzo: “Oso garrantzitsua da amaitu genuen bezala hastea"
Pellegrino Matarazzo Realeko entrenatzailearen ahotan, igande honetako "neurketa oso garrantzitsua da". Racingen kontra Santanderren jokatu beharreko partidan bere taldeak "joko mailari, intentsitateari eustea" espero du entrenatzaile estatubatuarrak.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Yangel Herrera, baja Realean lesioagatik
ZUZENEAN
Duela min.
Unai Marrero: “Atezain gaztea naiz, baina anbizio handia dut”
ZUZENEAN
Duela min.
Aihen Muñoz: “Racingek kalitate handiko jokalariak ditu, partida zaila izango da”
ZUZENEAN
Duela min.
Cecilia: “Kolpe handia izan da taldearentzat"
ZUZENEAN
Duela min.
Gol zaparrada eta berdinketa Zubietan (2-2)
ZUZENEAN
Duela min.
Egiguren: “Emozioak kudeatu eta gugan zentratu behar gara"
ZUZENEAN
Duela min.
Final-laurdenetarako sailkapena lorpen “ikaragarria" dela nabarmendu dute Gorka Alvarezek eta Maria Molinak
ZUZENEAN
Duela min.
Realak Fenerbahçe gainditu du Istanbulen, eta final-laurdenetan da (0-2)
ZUZENEAN
Duela min.
Aramburu: “Erronka polita dugu talde handi baten aurka, eta selekzio bezala hazten jarraitzeko erabiliko dugu”
Gehiago ikusi