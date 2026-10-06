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Carlos Soler: “Oyarzabal funtsezko jokalaria da, gure taldeko izarra, kapitaina, gidaria"
Radio Euskadin egindako elkarrizketan, Carlos Soler Realeko erdilari valentziarrak aurrelari eibartarra goraipatu du: "Beti erakutsi du Reala maite duela". Gainera, Solerrek iragan denboraldiko uneak ekarri ditu gogora, eta azpimarratu du "ikaragarri gustatzen" zaizkiola "partida zoroak, irabazten ditugun bitartean".
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