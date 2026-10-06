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Carlos Soler: “Oyarzabal funtsezko jokalaria da, gure taldeko izarra, kapitaina, gidaria"

Iragarkia
Calos-Soler-entrevista-Zubieta-Real-Sociedad-Radio-Euskadi
18:00 - 20:00

Carlos Soler Realeko jokalaria, Zubietan. Irudia: EITB

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Azken eguneratzea

Radio Euskadin egindako elkarrizketan, Carlos Soler Realeko erdilari valentziarrak aurrelari eibartarra goraipatu du: "Beti erakutsi du Reala maite duela". Gainera, Solerrek iragan denboraldiko uneak ekarri ditu gogora, eta azpimarratu du "ikaragarri gustatzen" zaizkiola "partida zoroak, irabazten ditugun bitartean".

Futbola Zubieta Pellegrino Matarazzo Real Sociedad Mikel Oyarzabal

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