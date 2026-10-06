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Carlos Soler: “Oyarzabal es un jugador clave, la estrella de nuestro equipo, el capitán, el guía"

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18:00 - 20:00
El jugador de la Real Sociedad, Carlos Soler, en Zubieta. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Carlos Soler Realeko jokalariari elkarrizketa, Ligako etenaldian
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Entrevistado en Radio Euskadi, el centrocampista valenciano de la Real Sociedad, Carlos Soler, ha ensalzado la figura del delantero eibartarra: "El siempre ha demostrado que ama a la Real". Además, Soler ha recordado momentos de la temporada pasada, y ha remarcado que le "molan" los partidos locos "mientras que los ganemos".

Fútbol Zubieta Pellegrino Matarazzo Real Sociedad Mikel Oyarzabal

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