Entrevistado en Radio Euskadi, el centrocampista valenciano de la Real Sociedad, Carlos Soler, ha ensalzado la figura del delantero eibartarra: "El siempre ha demostrado que ama a la Real". Además, Soler ha recordado momentos de la temporada pasada, y ha remarcado que le "molan" los partidos locos "mientras que los ganemos".