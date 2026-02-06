Errege Kopa
Athleticen eta Realaren arteko derbia Errege Kopako finalerdietan

Joanekoa San Mamesen jokatuko da, eta itzulikoa Anoetan. Beste finalerdian, Atletico Madrilek eta Bartzelonak neurtuko dituzte indarrak.

Semifinales de la Copa del Rey 2026

Errege Kopako finalerdiak. Argazkia: ETB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Athletic-Reala eta Atletico Madril-Bartzelona dira Errege Kopako finalerdietako bi kanporaketak, Las Rozaseko (Madril) Futbolaren Hirian ostiral honetan egindako zozketaren arabera.

Joaneko kanporaketakoraindik zehazteke dauden ordutegian, otsailaren 10etik 12ra bitartean jokatuko dira, eta itzulikoa , martxoaren 3tik 5era bitartean.

Euskal derbia, bestalde, joanekoa San Mamesen jokatuko da, eta itzulikoa Anoetan.

Finala, berriz, apirilaren 18-19ko asteburuan jokatuko da, Sevillako Cartuja futbol zelaian.

Erregina Koparen finalerdiak

Levante Badalona-Bartzelona eta Tenerife-Atletico Madril dira Erreginaren Kopako bi finalerdiak.

Finalerdiak partida bikoitzera jokatuko dira. Joanekoa, oraindik zehazteke dagoen ordutegian, martxoaren 10etik 12ra bitartean izango da, eta itzulera, berriz, astebete geroago, hilaren 17tik 19ra bitartean.

Finala maiatzaren 16an jokatuko da, Las Palmaseko Gran Canaria Estadioan.       

Real Sociedad Athletic Club Errege Kopa Futboleko beste lehiaketa batzuk

