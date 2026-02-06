FINALERDIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Athleticen eta Realaren arteko Kopako finalerdietako partidak otsailaren 11n eta martxoaren 4an izango dira

Bi lehiak asteazkenez jokatuko dira, 21:00etatik aurrera. Lehena San Mamesek hartuko du, eta Anoetan erabakiko da txuri-urdinen eta zuri-gorrien arteko kanporaketa.

Beñat Turrientes eta Iñigo Ruiz de Galarreta, baloi baten lehian, Athletic eta Realaren arteko derbian, 2026ko otsailaren 1ean.

Beñat Turrientes eta Iñigo Ruiz de Galarreta, baloi baten lehian. Argazkia: Europa Press

author image

A. A. L. | EITB

Azken eguneratzea

Athletic Clubek eta Realak elkarren aurka jokatuko dute Errege Kopako finalerdietako kanporaketa, ostiral honetan egindako zozketaren arabera.

Euskal derbiaren joaneko partida San Mamesen jokatuko da, otsailaren 11n, asteazkenean; eta apirilaren 18an eta 19an Cartujako finala nork jokatuko duen erabakitzeko balioko duen lehia erabakigarrai, berriz, hiru aste geroago izango da, martxoaren 4an, asteazkenez ere, Anoetan.

Bi norgehiagokak 21:00etatik aurrera jokatuko dira.

Bestalde, Bartzelonak eta Atletico Madrilek elkarren aurka jokatuko duten beste kanporaketa otsailaren 12an (21:00) eta martxoaren 3an (21:00) erabakiko da.

Athletic eta Realaren arteko derbia Errege Kopako finalerdietan
Realak kanporaketa irauli du Alavesen aurkako bigarren zatian, eta Errege Kopako finalerdietarako sailkatu da (2-3)
Athleticek 1-2 irabazi dio Valentziari Mestallan eta Errege Kopako finalerdietan sartu da
Errege Kopa Athletic Club Real Sociedad Euskal Derbia Futboleko beste lehiaketa batzuk Futbola

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X