Errege Kopa
Nico Serrano: "Finalerdiari aurre egiteko kemena dugu"

Nico Serrano
18:00 - 20:00
Nico Serrano. Argazkia: RFEF
author image

EITB

Azken eguneratzea

Athletic Clubeko jokalariak Errege Kopako finalerdietako kanporaketari buruz hitz egin du, Reala izango dutelarik aurkari.

Futbola Athletic Club Errege Kopa Euskal Derbia

