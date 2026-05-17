Valentziak Realaren agurra zapuztu du, hamarrekin partida luzapenean iraulita (3-4)
Reala 3-2 irabazten joan da 89. minutuan, eta Valentzia jokalari bat gutxiagoarekin ari zen, baina, hala ere, norgehiagoka irauli du lau minututan bi gol sartuta. Pellegrinno Matarazzoren taldea irudi kaxkarra ematen ari da denboraldi bukaeran, eta Aritz Elustondoren agurra Anoetan ez da espero bezalakoa izan.
Realak garaipen batekin agurtu nahi zituen Aritz Elustondo kapitaina eta zale txuri-urdinak EA Sports Ligako azken-aurreko partidan, baina ez dute helburua bete. Alderantziz, irudi txarra emanda bukatu du neurketa, Pellegrino Matarazzoren taldeak 3-4 galdu baitu, 89. minutuan irabazita zeukan norgehiagoka.
Valentzia 10 jokalarirekin aritu da 70. minututik aurrera, baina asko zeukan jokoan: garaipena behar zuen datorren denboraldian Lehen Mailan jarraituko duela ziurtatzeko. Horrela, bada, galtzen joan arren, dena eman du azkeneraino, eta luzapenean irauli du markagailua, lau minututan bi gol sartuta. Txuri-urdinek, beraz, porrot egin dute Anoetako agurreko partidan.
Realaren eta Valentziaren arteko neurketa bizi-bizi hasi da. Talde txuri-urdinak gogotsu ekin dio neurketari, eta hirugarren minutua bete orduko sartu du gola Aihen Muñozek, area barrutik jaurtiketa bortitza eginda.
Lau minutu geroago, baina, Javi Guerrak berdinketaren gola sartu, eta 22. minutuan Hugo Durok markagailua irauli du, Valentziaren jokaldi on bati, bukaera bikaina emanda.
Matarazzoren taldea, edonola ere, ez da behera etorri. Alderantziz, Dimitrievskiren atearen bila joan da, eta bizpahiru abagune izan ditu gola egiteko. Azken errematean, baina, ez dute asmatu, eta galtzen joan dira atsedenaldira.
Lehendabizikoa bezala, bigarren zatiaren hasiera ere ikusgarria izan da. Matarazzok hiru aldaketa egin ditu batera, eta Mikel Oyarzabal zelaian jarrita, Realaren jokoak hobera egin du.
Horrela, laster heldu da txuri-urdinen berdinketaren gola, Valentziaren zoritxarrerako jokaldi batean; izan ere, Tarregak bere atean sartu du Pablo Marinek erdiratutako baloia. Eta hiru minutu geroago, Orri Oskarssonek eromena piztu du Anoetako harmailetan, 3-2koa sartuta. Oyarzabalek egin du golaren pasea.
Neurketako hurrengo jokaldi erabakigarria 70. minutuan gertatu da. Comertek falta egin dio Pablo Marini, eta azken jokalaria izanik, Galech Apezteguia epaile nafarrak txartel gorria atera dio defentsa suitzarrari.
Valentzia jokalari bat gutxiagorekin geratu da, eta Realak garaipena bideratuta zeukala ematen zuen, baina bukaera erotzekoa izan da, eta ez da halakorik izan. Guidok 89. minutuan lortu du berdinketa, eta Javi Guerrak 93. minutuan sartu du Valentziaren laugarrena.
Lau minututan egin dio ihes garaipenak eskuetatik Realari. Errege Kopa irabazi zuen apirilean, balentria handia, baina harrezkero ez du ligan partidarik irabazi, eta irudi kaxkarrarekin esango dio agur denboraldiari Matarazzoren taldeak.
Valentziak, ostera, Lehen Mailan jarraituko duela ziurtatu du, eta azkeneko norgehiagokan, gainera, Conference Ligan sartzeko borrokan izango da.
Bestalde, neurketa hasi aurretik omenaldia egin diote Aritz Elustondori, denboraldia amaitzean utziko baitu Reala, lehen taldean hamaika urtez aritu eta gero.
Jokin Aperribay presidenteak klubaren urrezko intsignia eman dio, eta Anoetan bildutako zaleen txalo zaparrada jaso du, emaztea eta seme-alabak ondoan zituela. Une hunkigarria eta polita izan da, ondoren norgehiagoka galdu arren.
Zure interesekoa izan daiteke
Sansek mailari eustea ziurtatu du Mirandesen aurka azken unean berdinduta (2-2)
Dani Diazek 93. minutuan sartutako golak puntu erabakigarria eman dio talde txuri-urdinari Anoetan, Bigarren Mailan jarraitzea matematikoki ziurtatzeko.
Matarazzo, Elustondoren agurrari buruz: “Oso egun berezia izango da, berezia den jokalari batentzat"
Entrenatzaileak aurreratu duenez, litekeena da Elustondok igande honetan, Valentziaren aurka, minutu batzuk jokatzea. Jokalariaren azken partida izango da Anoetan.
Barrenetxeak lesioa du ezkerreko aduktore luzean
Jokalari txuri-urdinak min hartu zuen ostegunean Gironaren aurka jokatutako partidan.
Nerea Eizagirrek kontratua berritu du Realarekin 2028ra arte
Erdilari tolosarak 2028ra arte luzatu du Realarekin zuen lotura, beste urte batez luzatzeko aukerarekin.
Jon Martin: “Bigarren zatian kostata ibili gara, ezin izan ditugu trantsizioak egin”
Jon Martinek sartu du Gironaren aurkako partidako gola, bere bigarrena eta “jarraitzeko asmoz”. Lehenengo zatian ondor aritu diren arren, “bigarrenean kostata” ibili direla azaldu du lasartearrak.
Realak bana egin du jaitsiera postuetan zen Gironaren aurka, Montilivin (1-1)
Txuri-urdinek aurrea hartu dute markagailuan lehen zatian, Jon Martinen golari esker, baina Kataluniako taldeak berdinketa lortu du atsedenaldiaren ostean, Stuaniren bidez. Girona jaitsiera postuetatik atera da gaurko berdinketari esker.
Pellegrino Matarazzo: “Kosta egin zaigu maila ona berriro hartzea, eta eutsi egin behar diogu"
Talde txuri-urdinaren entrenatzaileak prentsaurrekoa eman du Gironaren aurkako partidaren atarian. Sevillaren aurka gertatutakoarekin ikasi behar dutela azpimarratu du entrenatzaile estatubatuarrak.
Jon Baldari premiazko ebakuntza egin behar izan diote, Kita taldekidearekin izandako kolpearen ondorioz
Esku-ohean atera zuten zelaitik, eta berehala eraman zuten Zaragozako Servet Ospitalera. Bertan, barean ebakuntza egin diote, eta egun batzuk eman beharko ditu ospitalean. Anoetako hegalekoak ez du gehiago jokatuko denboraldi honetan.
Sansek mailari eustea hurbilago du, Huesca mendean hartu baitu (1-2)
Horrela, zortzi jardunaldiko garaipenik gabeko bolada txarrari amaiera eman diote txuri-urdinek, eta bederatzi puntura utzi dituzte jaitsiera postuak. Bigarren zatian, Ansotegiren taldea jokalari bat gutxiagorekin geratu da, epaileak Mikel Rodriguez egotzi baitu.