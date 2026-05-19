Donostia Ospitalera eraman dute Jon Balda, barean Zaragozan egin zioten ebakuntzaren ondoren

Realaren bigarren taldeak, aurreko asteko astelehenean, Huescan jokatu zuen partidan, zelaia utzi zuen Sanseko atzelariak, eta hurrengo egunean barean ebakuntza egin zioten, Zaragozan.

Donostia Ospitalera eraman dute Jon Balda, Sanseko jokalaria, aurreko asteko asteartean, Zaragozan egin zen bareko ebakuntzaren ondoren, berreskurapenarekin jarraitzeko, Realak jakinarazi duen arabera.

Atzelaria, aurreko astelehenean, Huescan ordezkatua izan zen Realaren bigarren taldeko partidan, eta, hurrengo egunean, bareko ebakuntza egin zioten, Zaragozan.

2025-2026 denboraldi honetan geratzen diren partidak ezingo ditu jokatu Baldak.

