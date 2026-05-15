Nerea Eizagirrek kontratua berritu du Realarekin 2028ra arte
Erdilari tolosarak 2028ra arte luzatu du Realarekin zuen lotura, beste urte batez luzatzeko aukerarekin.
Nerea Eizagirrek 2028ra arte luzatu du Realarekin zuen lotura, beste urte batez luzatzeko aukerarekin. Erdilaria hurrengo denboraldian talde txuri-urdinak jokatuko duen Txapeldunen Ligako lehiaketarako zutabe garrantzitsua izango da.
Eizagirrek hamar denboraldi bete ditu jada Donostiako klubean, eta erreferente nagusietako bat bihurtu da zelai barruan zein kanpoan. Realetik nabarmendu dute jokalariaren lidergoa eta konpromisoa, emakumezkoen taldearen historiako izen handienetako bat bihurtu baita urte hauetan guztietan.
Berritze ekitaldian Joseba Ibarburu presidenteordea, Alex Uranga kontseilaria eta emakumezkoen elite egituraren arduraduna den Maider Castillo izan dira. Klubak gogorarazi duenez, kapitaina emakumezkoen taldean partida gehien jokatu dituen bigarren jokalaria da.
Talde txuri-urdineko kapitainak 19 urtez azpiko Europako txapelketa bat du palmaresean, 2018an lortutakoa, eta Realak Atletico Madrilen aurka 2019an irabazi zuen Erreginaren Kopako titulua.
