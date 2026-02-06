ERREGE KOPA
Matarazzo: “Oso berezia da finalerdietan Athleticen aurkako derbia izatea”

Matarazzo prentsaurrekoa
18:00 - 20:00
Pellegrino Matarrazo, Realaren entrenatzailea.
EITB

Azken eguneratzea

Pellegrino Matarazzoren adierazpenak, Errege Kopako finalerdietan Athleticen aurka jokatuko duten derbiari buruz.

Futbola Pellegrino Matarazzo Real Sociedad Errege Kopa

Pellegrino Matarazzo Realeko entrenatzailea: “Oso kontziente gara Kopak daukan garrantziaz”

“Oso kontziente gara Kopak daukan garrantziaz, oso emozionatuta gaude biharko partidarako”, argitu du talde txuri-urdinaren entrenatzaileak, eta “gure lehenengo finala” bezala definitu du Alavesen aurkako partida. Gainera, Matarazzok Alavesen jokalari onenak espero ditu: “Deskantsatzeko bi egun gehiago izan dituzte, eta, beraz, ez dute aldaketarik egiteko beharrik”. 

