Sanse galtzaile atera da Albacetetik (3-1)
Donostiarrek baloiaren jabetza izan dute, baina ez dira fin ibili erasoan.
Sansek porrota jaso du Carlos Belmonten LaLiga Hypermotioneko 41. jardunaldiko partidan. Gorka Carrerak sartu du donostiarren gol bakarra, eta Jeffek, Pepe Sanchezek eta Lluis Lopezek egin dituzte Mantxakoenak.
Partida hasi eta bost minutura, Gorka Carrerak aukera argia izan du area txikian egindako burukada batekin, baina etxekoen atezainak ondo urrundu du baloia.
Partidako lehen gola, baina, Albacetek egin du. San Bartolomek hasi du jokaldia, baloia Gamezi iritsi zaio, eta horrek egindako erdiraketa ondo aprobetxatu du Jeffek Aitor Fraga gainditzeko.
Etxekoen bigarren gola Pepe Sanchez erdiko atzelariak sartu du, penalti puntuan harrapatutako baloia armaginen atean sartuta.
Atsedenaldiaren ostean, 52. minutuan, Sansek aldea murriztu du Gorka Carrerak buruz egindako golari esker.
Pozak gutxi iraun die txuri-urdinei, Lluis Lopezek etxekoen hirugarrena egin baitu geldikako jokaldi batean.
Bukeran, beraz, 3-1, Sanse galtzaile.
