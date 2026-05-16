Sansek mailari eustea ziurtatu du Mirandesen aurka azken unean berdinduta (2-2)
Dani Diazek 93. minutuan sartutako golak puntu erabakigarria eman dio talde txuri-urdinari Anoetan, Bigarren Mailan jarraitzea matematikoki ziurtatzeko.
Talde txuri-urdinak bere salbazioa matematikoki ziurtatu du Mirandesen aurka 2-2 berdindu ondoren. Partida ia galduta izan dute donostiarrek, baina Dani Diazek 93.minutuan egindako golak eztanda eragin du Anoetan.
Mirandesek 17. minutuan hartu du aurrea markagailuan, Medranok korner baten irteeran sartutako golari esker.
Gol horrek erreakzionatzera behartu du Ansotegiren taldea, eta pixkanaka nagusitzen hasi da etxeko taldea.
Astiazaranek lehen abisua eman du area kanpotik egindako jaurtiketa batekin, eta handik gutxira Juanpak beste aukera argi bat gelditu dio aurrelariari. Realak baloiarekin protagonismo handiagoa hartu du, eta Lebarbierrek zein Gorosabelek arriskua sortu dute etengabe. Azken horrek aukera garbia izan du ezkerkada batekin, baina baloia gutxigatik joan da kanpora.
Atsedenaldira iritsi aurretik heldu da berdinketa. Beitiak 1-1ekoa egin du korner batean.
Bigarren zatia hasi eta berehala, Bauzak berriro aurreratu du Mirandes buruz egindako burukada bikain batekin, Hugo Novoaren erdiraketa aprobetxatuta (1-2).
Hortik aurrera, Mirandes partida kontrolatzen saiatu da jabetza luzeekin, eta etxeko taldeak berdinketa bilatu du behin eta berriz.
Ansotegik aldaketak egin ditu erasoa indartzeko, eta Gorka Carreraren sarrerak eragina izan du. Mirandesek partida erabakitzeko aukeraren bat izan duen arren, ez du asmatu eta garesti ordaindu du.
Partida erabakita zegoela zirudienean, Dani Diazek eromena piztu du Anoetan, 93. minutuan. Kantabriarrak baloi arriskutsu bat bidali du areara, eta Juanparen atean sartu da 2-2koa egiteko.
Berdinketa honekin, talde txuri-urdinak salbazio matematikoa ziurtatu du bi jardunaldiren faltan, eta Mirandes salbaziotik hiru puntura geratu da.
Zure interesekoa izan daiteke
Matarazzo, Elustondoren agurrari buruz: “Oso egun berezia izango da, berezia den jokalari batentzat"
Entrenatzaileak aurreratu duenez, litekeena da Elustondok igande honetan, Valentziaren aurka, minutu batzuk jokatzea. Jokalariaren azken partida izango da Anoetan.
Barrenetxeak lesioa du ezkerreko aduktore luzean
Jokalari txuri-urdinak min hartu zuen ostegunean Gironaren aurka jokatutako partidan.
Nerea Eizagirrek kontratua berritu du Realarekin 2028ra arte
Erdilari tolosarak 2028ra arte luzatu du Realarekin zuen lotura, beste urte batez luzatzeko aukerarekin.
Jon Martin: “Bigarren zatian kostata ibili gara, ezin izan ditugu trantsizioak egin”
Jon Martinek sartu du Gironaren aurkako partidako gola, bere bigarrena eta “jarraitzeko asmoz”. Lehenengo zatian ondor aritu diren arren, “bigarrenean kostata” ibili direla azaldu du lasartearrak.
Realak bana egin du jaitsiera postuetan zen Gironaren aurka, Montilivin (1-1)
Txuri-urdinek aurrea hartu dute markagailuan lehen zatian, Jon Martinen golari esker, baina Kataluniako taldeak berdinketa lortu du atsedenaldiaren ostean, Stuaniren bidez. Girona jaitsiera postuetatik atera da gaurko berdinketari esker.
Pellegrino Matarazzo: “Kosta egin zaigu maila ona berriro hartzea, eta eutsi egin behar diogu"
Talde txuri-urdinaren entrenatzaileak prentsaurrekoa eman du Gironaren aurkako partidaren atarian. Sevillaren aurka gertatutakoarekin ikasi behar dutela azpimarratu du entrenatzaile estatubatuarrak.
Jon Baldari premiazko ebakuntza egin behar izan diote, Kita taldekidearekin izandako kolpearen ondorioz
Esku-ohean atera zuten zelaitik, eta berehala eraman zuten Zaragozako Servet Ospitalera. Bertan, barean ebakuntza egin diote, eta egun batzuk eman beharko ditu ospitalean. Anoetako hegalekoak ez du gehiago jokatuko denboraldi honetan.
Sansek mailari eustea hurbilago du, Huesca mendean hartu baitu (1-2)
Horrela, zortzi jardunaldiko garaipenik gabeko bolada txarrari amaiera eman diote txuri-urdinek, eta bederatzi puntura utzi dituzte jaitsiera postuak. Bigarren zatian, Ansotegiren taldea jokalari bat gutxiagorekin geratu da, epaileak Mikel Rodriguez egotzi baitu.
Gorrotxategi: “Europan egon arren, gehiago lehiatu behar dugu"
Realeko jokalariak Betisen aurka lortutako berdinketaz (2-2) hitz egin du, EA Sports Ligako 35. jardunaldian.